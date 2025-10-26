【モデルプレス＝2025/10/26】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月24日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿の動画を投稿し、反響を呼んでいる。【写真】産後の24歳ギャルモデル、産後の水着姿が美しすぎる◆せいせい、ビキニ姿公開2025年4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせいは「産後1ヶ月の頃」とコメントし、バスルームで水色のビキニを身に着けた動画を投稿。豊かなバストや細く引き締まったウエスト、美