メ～テレ（名古屋テレビ） 全国の教員が模擬授業を行い、指導技術を競う大会が名古屋で行われています。 「全国模擬授業大会ｉｎ名古屋」は、学習塾・野田塾が塾の講師や学校の教師の指導技術向上のため開催しています。 2025年は全国10府県から40人が出場し、1人15分間の模擬授業を行いました。 審査のポイントは「生徒をひきつける表現ができているか」「板書は読みやすいか」などの6項目です。 出場者は、日々