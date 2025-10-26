メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市の共同住宅で火事があり、住人の男性が意識不明の重体です。 消防によりますと、午前7時前、四日市市楠町本郷の鉄筋コンクリート2階建ての共同住宅で「建物から煙が出ている」と、付近の住民から119番通報がありました。 消防車6台が出動し、火はおよそ50分後に消し止められました。 火元とみられる部屋が焼け、住人の60代の男性が意識不明の重体で病院に搬送されま