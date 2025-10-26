米国トヨタ車が日本で買える？ 待望論の裏にある「逆輸入」の現実トヨタが米国生産車を日本市場に導入する、いわゆる「逆輸入」の検討を進めています。かつて日本で愛された「カムリ」や、北米専用の大型ピックアップ「タンドラ」など、魅力的なモデルが待望されますが、実現には多くの課題があります。トヨタの中嶋裕樹副社長が語った、逆輸入における認証の難易度、市場性の見極め、そして日米間の制度という「壁」と