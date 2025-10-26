「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースの山本由伸投手が圧巻投球。４安打１失点８奪三振で、ポストシーズンで２戦連続の完投勝利を成し遂げた。試合後、ロバーツ監督には山本に関する質問が集中。「素晴らしかった。非常に競争心が強く、特別だった。今夜は完全にゾーンに入っていた」と大絶賛した。初戦をスネルで落とし、負けられない一戦。八回を終え、ロバーツ