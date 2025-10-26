東海テレビの番組ブースやグルメが楽しめる「1チャンまつり」が名古屋・栄で開かれています。愛工大名電高校吹奏楽部の演奏で幕を開けた「東海テレビ1チャンまつり」2日目。「スイッチ！」などの番組ブースやグルメなどが楽しめ、朝から多くの人が訪れています。小中学生を対象にアナウンサーと一緒にニュースキャスターを体験できるコーナーでは、子供たちがカメラに向かって緊