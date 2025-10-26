任期満了に伴い、現職と新人の一騎打ちとなった牧之原市長選は、10月26日朝から投票が行われています。 午前11時時点の投票率は、期日前を含め26.10%で、衆院選と同日だった前回選と比べ、24.12ポイント下回っています。 牧之原市長選に立候補しているのは届け出順に▼新人で行政書士の板倉直寿さん74歳、▼3期目を目指す現職の杉本基久雄さん68歳の2人です。 投票は、午前7時から市内19か所で行われています。 午前11時時点の