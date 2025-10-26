25日、公明党の斉藤鉄夫代表が広島市内で会見を開き、次の衆院選広島３区での自身の立候補について「今の時点では何も決まっていない」と話しました。 ■公明党・斉藤鉄夫代表 「次の選挙をどうするかということは地元、公明党広島県本部の皆さんとしっかり議論をして今後決めていきます」 自民党との連立政権離脱後、初めて地元に戻った斉藤代表はこのように述べ、次期衆院選広島３区での自身の立候補について「今の時点では何