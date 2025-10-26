任期満了に伴う上越市長選挙は26日が投開票日です。午前11時現在の投票率は12.81％となっています。任期満了に伴う上越市長選には、届け出順にいずれも無所属で、元外交官の小菅淳一さん（73）、元市議の石田裕一さん（62）、元職の宮越馨さん（84）、現職の中川幹太さん（50）、元参院議員の風間直樹さん（59）、前市議の丸山章さん（71）の6人が立候補しています。投票は午前7時に市内137か所の投票所で始まっていて、午前11時現