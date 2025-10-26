◆秋季関東地区高校野球大会▽決勝山梨学院１４―５花咲徳栄（２６日・山日ＹＢＳ）山梨学院（山梨１位）が１４―５で花咲徳栄（埼玉１位）（千葉１位）を破り、２０２２年以来３度目の優勝を決めた。２５日の準決勝・専大松戸（千葉１位）戦で３番手として登板し、３回２／３を６安打２失点（自責０）とした左腕・檜垣瑠輝人（るきと、２年）が先発。７回を６安打３失点とし、試合を作った。打線は計１６安打１４得点と大