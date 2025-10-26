26日朝、香川県で一斉に海ごみクリーン作戦が行われました。香川県などが主催する「県内一斉海ごみクリーン作戦さぬ☆キラ」です。 これに合わせ、高松市のクリーンデーも一緒に行われました。町のごみを拾うことで側溝や川から瀬戸内海に流れ出すごみの量を減らすのが目的です。県内の企業やボランティアら約400人がサンポート周辺でたばこの吸い殻やプラスチックごみなどを拾いました。（&