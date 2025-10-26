山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月25日（土）（日本時間26日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞ 山本由伸（27）とガウスマン（34）の白熱するような投手戦が両チームを熱くした。ワールドシリーズ第2戦は山本の好投でブルージェイズ打線を抑えたドジャースが5-1で勝利し、1勝1敗の