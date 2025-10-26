ビートたけし（78）が26日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。自民党と日本維新の会の連立、高市政権に関する印象を語った。21日の首相指名選挙を経て、高市早苗首相（64）が誕生。日本維新の会との連立は衆参ともに少数与党ながら、組閣も行われて高市政権がスタートした。番組冒頭でたけしは自民と維新の連立について「今度は維新とくっついたって、誰も維新が内閣とか重要なポストを占めてな