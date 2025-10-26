お笑いコンビ「かまいたち」などのマネジャーを務め、歌手やアイドル活動もしていた樺澤まどか(30)が26日、自身のインスタグラムを更新。髪をバッサリとカットしたショートボブのヘアスタイルを公開した。「4年間伸ばし続けた髪をその日の気分でバッサリ行っちゃった」とつづり、それまでのロングヘアから一変、ショートボブ姿を披露した。「結果めちゃ気に入った最高！！」と気に入った様子。「いつもありがとうございます