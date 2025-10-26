今回は、略奪癖のある幼馴染が、自分の彼氏を奪おうとしていた話を紹介します。大嫌いな幼馴染に、彼氏との関係を気付かれ…「社内恋愛中の私ですが、彼氏は勤務先の社長の息子です（今同僚として一緒に働いています）。ただそのことは社内の誰にも話していません。そんなある日、幼馴染の女子が、なんと私の会社に入ったんです。昔からその幼馴染は私の彼氏をことごとく略奪されてきたので、顔を見たくないほど嫌いなんですが……