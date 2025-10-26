10月25日（現地時間24日、日付は以下同）。ミルウォーキー・バックスは、敵地スコシアバンク・アリーナへ乗り込み、トロント・ラプターズと対戦した。同点14度、リードチェンジ19度を数えた激戦となる中、アウェーのバックスが122－116で制した。 23日のワシントン・ウィザーズ戦に続いて開幕2連勝としたバックスでは、ヤニス・アデトクンボがゲームハイの31得点20