[10.26 J2第34節](鳴門大塚)※13:05開始主審:中井敏博<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 1 田中颯DF 3 山田奈央DF 4 カイケDF 5 青木駿人DF 18 エウシーニョDF 42 高木友也MF 7 児玉駿斗MF 28 鹿沼直生MF 55 重廣卓也FW 9 トニー・アンデルソンFW 99 ルーカス・バルセロス控えGK 29 三井大輝DF 22 柳澤亘DF 97 モヨマルコム強志MF 10 杉本太郎MF 24 高田颯也MF 25 山下雄大FW 13 西野太陽FW 16 渡大生FW 19 宮崎純真監