[10.26 J2第34節](プレド)※13:00開始<出場メンバー>[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 51 高木駿DF 2 高尾瑠DF 3 パク・ミンギュDF 47 西野奨太DF 55 宮大樹MF 6 高嶺朋樹MF 7 スパチョークMF 10 宮澤裕樹MF 16 長谷川竜也MF 33 近藤友喜FW 20 アマドゥ・バカヨコ控えGK 1 菅野孝憲DF 4 中村桐耶DF 25 大崎玲央DF 50 浦上仁騎MF 27 荒野拓馬MF 30 田中宏武MF 31 木戸柊摩MF 35 原康介FW 90 マリオ・セルジオ監督柴田慎吾[水戸