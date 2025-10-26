【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLE最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』が、10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤからスタート。その公演終了後に、新たなストーリーライン『ELYSIUM(エリュシオン)』が発表された。 ■Mrs. GREEN APPLEの「フェーズ３」を飾るタイトルがサプライズ発表 彼らの自身最大規