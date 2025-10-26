卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」が開催されており、多くの有力選手が参戦する中、日本勢が奮闘を見せている。女子シングルスでは、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）がベスト4に進出。日本人対決で披露したラリーに、大会公式も賛辞を寄せている。 ■日本選手で繰り広げる優勝争い 橋本は今大会、張本美和（木下グループ）、伊藤美誠（スターツ）に続く第3シ&