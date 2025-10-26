ＪＲ四国は２５日、高徳線の特急「うずしお」の車両を改装した「うずしおアンパンマン列車」の運行を始めた。高松、徳島発とも１日５本ずつ運行する。「アンパンマン列車」のデビュー２５周年を記念し、高徳線では約１年半ぶりの復活。車両はオレンジ色と青色を基調にした２両編成で、外観にアンパンマンやばいきんまんなどのキャラクターが描かれ、車内の天井にはキャラクターのシールが貼られている。この日はＪＲ徳島駅で