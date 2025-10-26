気象庁＝東京都港区26日午後0時4分ごろ、栃木県北部で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は栃木県北部で震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.7と推定される。午後0時7分にも、栃木県で震度3の地震があった。いずれも地震による津波の心配はない。JR東日本によると、地震に伴う停電で、東北、上越、北陸の各新幹線が一時運転を見合わせた。いずれも午後0時22分に運転を再開した。午後0時4