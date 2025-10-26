20th Century（坂本昌行、長野博、井ノ原快彦）がプロデュースする「喫茶二十世紀」が、東京・自由が丘に11月1日リニューアルオープンすることが決定した。【写真】20th Centuryがプロデュースする「喫茶二十世紀」同店は2023年11月1日に渋谷・神宮前で誕生し、多くのファンや喫茶愛好家に親しまれてきたが、25年3月に「より皆様に寄り添う喫茶店を目指す」として一時休業。その後、約10ヶ月におよぶ準備期間を経て、新たな地