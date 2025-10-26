Photo by ±ü»³Í³Ç·10·î10Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¡¢¤½¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö1991¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï±Ç²è¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼çÂê²Î¡Ö1991¡×¤Î¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¤Ë¤Î¤»¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¼çÂê²Î¡Ö1991¡×¤Ï1991Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¼«¤é¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê