BE:FIRSTが、10月29日にリリースするベストアルバム『BE:ST』のリード曲「I Want You Back」の新たなティザー映像を公開した。また、26日20時からはミュージックビデオも公開される。BE:FIRSTは26日(日)放送の日本テレビ系『シューイチ』に生出演し、デビュー4周年を記念した『メンバー 推し曲メドレー』として「Boom Boom Back」「Secret Garden」「夢中」を、そしてベストアルバム『BE:ST』のリード曲で明日10月27日(月)に先行配