俳優の野村康太が２６日、都内で「野村康太１ｓｔ写真集『暁紀』」発売記念会見を行った。自身初の写真集が発売となり「とてもうれしいです」と笑顔。タイトルに込めた思いを「韓国ドラマやＫ―ＰＯＰが大好きで、（本書撮影のため）韓国旅行がかなった“暁に”という意味と、“紀行文”のような韓国旅の記録になっているから。それに、暁が意味する夜明けのように、これからもっとたくさんの人に自分を知ってもらえたらいいな