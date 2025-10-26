駐英日本国大使を務める鈴木浩氏がイングランドのリバプールを訪問安倍晋三政権で内閣総理大臣秘書官や外務審議官などを歴任し、現在は駐英日本国大使を務める鈴木浩氏がイングランドのリバプールを訪問。自身のXでプレミアリーグのリバプールとエバートンのユニフォーム姿を披露した。それぞれのサポーターへの気配りが「素晴らしい」と反響を呼んでいる。鈴木氏は今年1月、自身のXにてウェールズ語で歌唱する動画投稿が話題