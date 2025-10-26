俳優の永山瑛太のＳＮＳに心配の声が集まっている。永山は２６日、自身のインスタグラムを更新。韓国語で「時間」と記し、屋内でのショットなどをアップ。その中には点滴を受けている写真も含まれていた。この投稿にフォロワーから「え？？点滴大丈夫でしょうか」「どーしたの？大丈夫ですか？」「体調不良？」「お忙しいご様子。くれぐれもお体ご自愛ください」「疲労？それともビタミン系点滴？」「無理しないでね」とい