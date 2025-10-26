重厚な質感と使い込むほどに味わいが増す革製品は、身につける人のスタイルや個性を際立たせる。ジャケットや靴、バッグなど、革製のアイテムをさらに魅力的に見せるには、着こなす人のワイルドさ、渋さ、あるいは洗練された雰囲気が重要だ。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、FUKUROMONO STUDIOと共同で、全国の男女1000人を対象に「革製品が似合うと思う芸能人」についてのアンケートを実施