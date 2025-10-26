ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「エルサ」のシルエット刺繍が施された、ディズニーデザイン「レース付きパンツ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「レース付きパンツ」アナと雪の女王 © Disney 価格：3,990円（税込）サイズ：100、110、1