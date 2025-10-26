李在明（イ・ジェミョン）大統領が東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議に参加するため26日に出国した。李大統領はこの日午前、金恵景（キム・ヘギョン）夫人とともにソウル空港から出発し2日間のマレーシア訪問の途に就いた。6月にカナダで開かれた主要7カ国首脳会議と先月の米ニューヨークでの国連総会に続き就任から3度目の多国間外交舞台だ。李大統領の出国は、行政安全部の尹昊重（ユン・ホジュン）長官、「共に民主党」の鄭