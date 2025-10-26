２１日、企業説明会で出展企業の人事担当者と交流する女子大学生。（天津＝新華社配信）【新華社天津10月26日】中国天津市の天津外国語大学馬場道キャンパスで21日、2026年度卒業予定の女子大学生を対象とした企業説明会が開催され、約180社の優良企業が求人情報を公開した。会場では、就職指導や起業支援、関連政策の紹介、キャリアプランニングなどさまざまなプログラムも用意され、市内の大学から学生約千人が参加した。説