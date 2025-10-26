アメリカのトランプ大統領は25日、ウクライナでの和平合意の見通しがつくまで、ロシアのプーチン大統領との会談は行わない考えを示しました。トランプ 大統領「合意に達することを確信しなければならない。時間を無駄にするつもりはない」トランプ大統領は25日、ロシアとウクライナの和平合意の見通しがつくまで、プーチン大統領と会談をする考えがないことを明らかにしました。その上で、「プーチン氏とは良い関係を築いてきたが