国際宇宙ステーションに食料などを運ぶ、新型の無人補給機を搭載したH3ロケット7号機が打ち上げられ、成功しました。26日午前9時、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット7号機は順調に飛行を続け、約14分後に搭載していた「HTV−X」の1号機を予定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。「HTV−X」は2020年まで運用された「こうのとり」の後継機として開発され、国際宇宙ステーションに食料や実験装置などを