■MLBワールドシリーズ第2戦ドジャース5−1ブルージェイズ（日本時間26日トロント、ロジャース・センター）ドジャースはワールドシリーズ（WS）第2戦で快勝。対戦成績を1勝1敗の五分として、第3戦（28日）からの本拠地決戦へと向かう。先発の山本由伸（27）が9回（105球）を投げ切って、被安打4、奪三振8、四死球1、失点1（自責点1）。日本人初のワールドシリーズ完投勝利の快挙を達成した。ブルワーズとのリーグ優勝決定シ