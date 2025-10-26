とちぎテレビ 2025年10月26日午後0時04分ごろ、栃木県北部を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度4の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．７と推定されます。 栃木県 【震度4】 日光市 【震度3】 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 高根沢町 【震度2】 大田原市 矢板市 宇都宮市 小