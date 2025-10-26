とちぎテレビ 2025年10月26日午後0時07分ごろ、栃木県南部を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度3の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．７と推定されます。 栃木県 【震度3】 日光市 【震度1】 宇都宮市 栃木市 佐野市 鹿沼市 栃木さくら市 芳賀町 壬生町 高根沢町 栃木那珂川