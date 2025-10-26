山本由伸がポストシーズンで2戦連続の完投勝利を飾った(C)Getty Imagesドジャースが現地時間10月25日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に5−1で勝利した。先発の山本由伸は9回105球4安打1失点8奪三振の好投。ポストシーズン2戦連続となる完投勝利で、ワールドシリーズで自身初の完投勝利となった。【動画】WSで対決！山本由伸がゲレロJr.からカーブで空振り三振を奪うシーン2試合連続でポストシーズンで完投勝