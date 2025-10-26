イオンファイナンシャルサービスは、「イオンビジネスカード」の発行を10月22日から開始した。オリエントコーポレーションとの協業の一環として発行するもので、個人事業主・法人代表者向け（個人契約型）と中小企業法人向け（法人契約型）の2種類を設ける。個人契約型はカードショッピング利用200円ごとに1WAON POINTを付与し、イオングループの対象店舗ではポイントを2倍付与する。法人代表者向けは最大3枚、中小企業法人向けは