タイガーエア・台湾は、熊本〜台南線でチャーター便を12月23日から運航する。火・金曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は熊本発が2時間45分、台南発が2時間5分。チャーター便として運航する。同路線は、タイガーエア・台湾が唯一運航することになる。■ダイヤIT795熊本（12：40）〜台南（14：25）／火・金（12月23日〜）IT794台南（15：55）〜熊本（19：00）／火・金（12月23日〜）