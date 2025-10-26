全日本空輸（ANA）は、焼酎「村尾（ANAオリジナルパッケージ）」の販売を、12月上旬までに一時停止する。販売予定数量に達する見込みとなったことによるもので、販売再開時期は決まり次第案内する。国際線プリオーダーサービスでのみ取り扱っており、搭乗前月の22日から搭乗日の3日前（日本時間）まで申し込みができる。価格は4,900円。1人1本まで購入できる。「村尾」は、1902年創業の鹿児島県の村尾酒造が製造する焼酎。入手が困