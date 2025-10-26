昨年10月に『MEN'S NON-NO』(メンズノンノ)の専属モデルオーディションで準グランプリを受賞し、「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER」でモデルデビューを果たした、元横綱・三重ノ海の孫・嵐翔真。その後、モデル業に加え、バラエティ番組への出演、そして2026年公開の映画『恋愛上等！』で演技に初挑戦するなど活動の幅を広げている。今月18日に開催された「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した嵐にインタビ