元衆院議員の杉村太蔵氏が２６日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演し、当選同期の片山さつき現財務相と同番組で共演した際、片山氏から「触らないで」と注意されたＶＴＲ映像に下を向いて恥じ入った。片山氏と杉村氏は２００５年、小泉チルドレンとして政界入りを果たした。片山氏はサンジャポにたびたび出演し、当時の映像が流れた。２０１２年当時の映像では、杉村氏が片山氏に「議論をすり替えてる」と迫り、片山氏が「