10月31日のハロウィーンを前に、広島テレビ本社ではフェースペイントなどを楽しむ イベントが開かれています。■3人の子どもたち「ハッピーハロウィン！ガオ～」朝から続々と仮装した親子連れが訪れているのは、「テレビ派 ハロウィンフェス」です。カボチャのおばけなどを顔にペイントしたり、特別なセットでの記念撮影、オリジナルランプ作りなど、様々な体験が楽しめます。大人気キャラクターの