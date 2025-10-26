26日午前、H3ロケット7号機が種子島宇宙センターから打ち上げられ、無事、成功しました。（仁田尾美菜アナウンサー）「今、リフトオフしました」26日午前9時0分15秒、H3ロケット7号機が種子島宇宙センターから打ち上げられました。約14分後。搭載していた新型の無人補給機、「HTV - X」1号機を所定の軌道で切り離し、打ち上げは無事、成功しました。「HTV - X」は2009年から2020年まで9回に渡って運用さ