ロックバンド・LUNA SEAの公式インスタグラムが26日に更新され、「ROSIERドリンク」「TRUE BLUEドリンク」などが披露された。【写真】LUNA SEA「TRUE BLUEドリンク」「ROSIERドリンク」などのビジュアル『LUNATIC FEST. 2025』（11月8日・9日、千葉・幕張メッセ）のメニューが発表されたもので、「LUNATIC FEST. CAFE」が期間限定（10月29日〜11月9日、SHIBUYA TSUTAYA 7F コラボレーションカフェ）で登場する。LUNA SEAやその