「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースの山本由伸投手が圧巻投球。４安打１失点８奪三振で、ポストシーズンで２戦連続の完投勝利を成し遂げた。試合後、山本は投球について「素晴らしかったと思います」と自画自賛。「初回ちょっとランナーためたり、その後デッドボールから失点したりあったが、しっかり冷静に投げられたので良かった」と振り返った。敵地の大歓声