ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）のブルージェイズとのワールドシリーズ第２戦（ロジャースセンター）を１失点完投し、ポストシーズン２試合連続完投の偉業を成し遂げた。静まり返る敵地で捕手スミスと笑顔でハイタッチを交わした。序盤は走者を背負う苦しい投球となったが、尻上がりに安定していった。初回にスミスの先制打で援護をもらい、３回に一死一、三塁からカークの中犠飛で同点とされるも