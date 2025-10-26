ブラジルで人気のインフルエンサーの女は、複数の州にまたがる大規模な大麻密売組織の首謀者だった。ブラジルメディア「ｇ１」が２５日、報じた。メリッサ・サイード容疑者（２３）は、インスタグラムで大麻使用を擁護していた。水着姿で大麻を吸引する姿を見せるなど、人気者だった。しかし、実際には、サイード容疑者は、バイーア州とサンパウロ州で大麻の保管・販売・流通とマネーロンダリングを行う犯罪組織を率いていた