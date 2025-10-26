俳優野村康太（21）が26日、都内で自身初の写真集「暁紀（あかつき）」（講談社）発売記念会見に出席した。「はじめての1人旅」をテーマに、韓国・ソウルで撮影を実施。鍛え上げられた肉体美も披露し、等身大で無垢（むく）姿を納めた。「朝から晩まで楽しいことだらけで、韓国ドラマの聖地巡礼も韓国のご飯も楽しめたし、スタッフの皆さんとご飯を食べている時間がとても楽しかった」と韓国旅行を満喫し、「素の表情が詰まった1冊